У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне

«Интер Майами» победил «Портленд Тимберс» дома со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Нападающий «цапель» Лионель Месси забил гол на 32-й минуте, ему ассистировал Теласко Сеговия. А на 43-й восьмикратный обладатель «Золотого мяча» сделал голевой пас Херману Бертераме.

Месси не уходит с поля без голов и ассистов в 4 последних матчах МЛС, набрав в них 5+5 результативных действий.

«Интер Майами» занимает 2-е место в Восточной конференции МЛС с 28 очками после 14 игр.

Месси в этом году забил за клуб 13 голов в 15 матчах. До паузы на чемпионат мира «цапли» сыграют еще один матч с «Филадельфией» 25 мая.

Всего на счету у аргентинца за карьеру стало 910 голов.

Полузащитник «Спортинг Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов сделал голевой пас в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с «Остином».

Россиянин вышел на поле в перерыве при счете 0:1 в пользу соперника и ассистировал Ману Гарсии на 79-й минуте, который сделал счет равным. В оставшееся время «Канзас Сити» забил еще один мяч и одержал победу 2:1.

На счету Сулейманова в этом году ранее был только 1 гол. Его команда идет 15-й в Западной конференции с 11 очками после 13 матчей.

«Атланта Юнайтед», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, сыграла в гостях вничью с «Орландо Сити» (1:1). Россиянин провел на поле весь матч.

«Пятиполосные» занимают в МЛС 14-е место в Восточной конференции с 11 очками после 13 игр.