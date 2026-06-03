Месси, Роналду и еще один игрок установили новый рекорд чемпионатов мира

Для трех футболистов, попавших в заявки сборных на чемпионат мира-2026, этот ЧМ будет рекордным 6-м в карьере.

В их числе 38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, 41-летний форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду и 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.

Ранее они делили рекорд по количеству участий на чемпионатах мира с немцем Лотаром Маттеусом, итальянцем Джанлуиджи Буффоном и мексиканцами Рафаэлем Маркесом, Антонио Карбахалом и Андресом Гуардадо. Они попадали в заявки на ЧМ по 5 раз.

Также турнир 2026 года станет 5-м в карьере для хорватского полузащитника Луки Модрича, уругвайского голкипера Фернандо Муслеры, японского защитника Юки Нагатомо и немецкого вратаря Мануэля Нойера. Все они вошли в заявки своих сборных на предстоящий мундиаль.

Если Месси и Роналду сыграют хотя бы в одном матче ЧМ, то будут делить рекорд по числу турниров, на которых они играли. Очоа на ЧМ-2006 и 2010 был в заявке сборной Мексики, но на поле не выходил.