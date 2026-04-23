МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте

В матчах регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» на своем поле в штате Юта проиграл «Интер Майами» со счетом 0:2.

Голы у «цапель» забили Родриго де Пауль на 82-й минуте и Луис Суарес на 84-й.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел полный матч, но не отметился результативными действиями. Клуб занимает 2-е место в Восточной конференции с 18 очками после 9 туров.

«Атланта Юнайтед», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, дома уступила «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

Россиянин провел на поле весь матч. Он в третьей игре подряд, включая встречу Кубка США, играл с капитанской повязкой.

«Атланта Юнайтед» занимает последнее 15-е место в Восточной конференции с 4 очками после 9 встреч. В общей таблице МЛС команда идет 29-й.

Она опережает по разнице мячей только «Канзас Сити», за который выступает российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов. У «волшебников» 4 очка после 8 игр, 15-е место в Западной конференции и 30-е в общей таблице лиги.