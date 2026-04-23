Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте

МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте

Сегодня, 09:19

В матчах регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт-Лейк» на своем поле в штате Юта проиграл «Интер Майами» со счетом 0:2.

Голы у «цапель» забили Родриго де Пауль на 82-й минуте и Луис Суарес на 84-й.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел полный матч, но не отметился результативными действиями. Клуб занимает 2-е место в Восточной конференции с 18 очками после 9 туров.

«Атланта Юнайтед», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, дома уступила «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

Россиянин провел на поле весь матч. Он в третьей игре подряд, включая встречу Кубка США, играл с капитанской повязкой.

«Атланта Юнайтед» занимает последнее 15-е место в Восточной конференции с 4 очками после 9 встреч. В общей таблице МЛС команда идет 29-й.

Она опережает по разнице мячей только «Канзас Сити», за который выступает российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов. У «волшебников» 4 очка после 8 игр, 15-е место в Западной конференции и 30-е в общей таблице лиги.

США. МЛС. 9 тур
Реал Солт-Лейк - Интер Майами - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Р. Де Пауль, 82; 0:2 - Л. Суарес, 83.
США. МЛС. 9 тур

США. МЛС. 9 тур
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Пико, 38; 1:1 - W. Sands , 73; 1:2 - П. Миллер, 78.
США. МЛС. 9 тур

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Канзаc Сити Атланта Юнайтед Интер Майами Реал Солт-Лейк Нью-Инглэнд Революшн Месси Лионель Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 