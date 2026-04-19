  • 904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»

904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»

19 апреля, 09:15

«Интер Майами» обыграл «Колорадо Рэпидз» (3:2) в матче МЛС.

Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк».

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», сделал дубль, еще один мяч у гостей забил Херман Бертераме. У «Колорадо Рэпидз» отличились Рафаэл Наварро и Даррен Япи.

Для Месси это 904-й и 905-й голы в карьере.

  • «Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до шести матчей и одержал первую победу после двух ничьих подряд.
  • «Колорадо Рэпидз» потерпел второе поражение в трех последних матчах.
  • 23 апреля «Колорадо Рэпидз» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Интер Майами» встретится с «Реал Солт-Лейк».

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
