904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»

«Интер Майами» обыграл «Колорадо Рэпидз» (3:2) в матче МЛС.
Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк».
Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», сделал дубль, еще один мяч у гостей забил Херман Бертераме. У «Колорадо Рэпидз» отличились Рафаэл Наварро и Даррен Япи.
Для Месси это 904-й и 905-й голы в карьере.
- «Интер Майами» продлил беспроигрышную серию в МЛС до шести матчей и одержал первую победу после двух ничьих подряд.
- «Колорадо Рэпидз» потерпел второе поражение в трех последних матчах.
- 23 апреля «Колорадо Рэпидз» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Интер Майами» встретится с «Реал Солт-Лейк».
