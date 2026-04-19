904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»

«Интер Майами» обыграл «Колорадо Рэпидз» (3:2) в матче МЛС.

Встреча прошла в Денвере на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк».

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», сделал дубль, еще один мяч у гостей забил Херман Бертераме. У «Колорадо Рэпидз» отличились Рафаэл Наварро и Даррен Япи.

Для Месси это 904-й и 905-й голы в карьере.