Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм

«Атланта Юнайтед» победила на выезде «Чаттанугу» (лига МЛС Next Pro) со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Открытого кубка США.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве при счете 1:1.

«Атланта Юнайтед» в 1/8 финала встретится с «Шарлотт».

В другой встрече 1/16 финала «Спортинг Канзас-Сити» в гостях проиграл «Колорадо-Спрингс Свитчбэкс», выступающему во второй по статусу лиге США – ЮСЛ, со счетом 0:3.

Российский вингер клуба МЛС Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был удален на 78-й минуте. Он получил красную карточку по итогам стычки на поле между командами.