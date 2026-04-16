  • Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм

Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм

Сегодня, 10:18

«Атланта Юнайтед» победила на выезде «Чаттанугу» (лига МЛС Next Pro) со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Открытого кубка США.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве при счете 1:1.

«Атланта Юнайтед» в 1/8 финала встретится с «Шарлотт».

В другой встрече 1/16 финала «Спортинг Канзас-Сити» в гостях проиграл «Колорадо-Спрингс Свитчбэкс», выступающему во второй по статусу лиге США – ЮСЛ, со счетом 0:3.

Российский вингер клуба МЛС Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был удален на 78-й минуте. Он получил красную карточку по итогам стычки на поле между командами.

  • Миранчук в этом сезоне провел за «Атланту Юнайтед» 7 игр, забил 4 гола.
  • Сулейманов в этом году сыграл за «Канзас Сити» в 8 матчах, забил 1 гол.

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Канзаc Сити Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
