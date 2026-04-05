Месси забил головой 1-й гол на новом стадионе «Интера Майами»

«Интер Майами» торжественно открыл новый стадион в Майами. Это произошло на матче МЛС против «Остина» (2:2).

Первый гол на новой арене забил нападающий «Интера» Лионель Месси. Он головой открыл счет в матче на десятой минуте. Также у хозяев забил другой форвард Луис Суарес, давний друг аргентинца.