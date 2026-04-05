Месси забил головой 1-й гол на новом стадионе «Интера Майами»

«Интер Майами» торжественно открыл новый стадион в Майами. Это произошло на матче МЛС против «Остина» (2:2).
Первый гол на новой арене забил нападающий «Интера» Лионель Месси. Он головой открыл счет в матче на десятой минуте. Также у хозяев забил другой форвард Луис Суарес, давний друг аргентинца.
- Теперь в сезоне МЛС у Месси пять голов в пяти матчах. В списке бомбардиров сезоне Лионель идет на третьем месте.
- В прошлом сезоне «Интер Майами» с помощью Месси впервые взял главный трофей МЛС.
- Лео готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Однако участие игрока в турнире пока не гарантировано.
Источник: «Бомбардир»