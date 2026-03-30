Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – о Месси: «Считай, минус один игрок, старенький, только до центра поля играет»

Аршавин – о Месси: «Считай, минус один игрок, старенький, только до центра поля играет»

30 марта, 08:20
9

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил нынешний уровень игры форварда «Интера Майами» Лионеля Месси.

«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году…

Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И все равно их команда победила», – сказал Аршавин.

  • В этом году Месси забил 5 голов в 6 матчах за «Интер Майами».
  • В прошлом году «цапли» завоевали Кубок МЛС.

Еще по теме:
Месси купил испанский клуб
Месси обвинили в мошенничестве
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
Источник: ютуб-канал FONBET
США. МЛС Интер Майами Аршавин Андрей Месси Лионель
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1774852788
Месси там один из лучших, практически в каждой игре забивает, за прошлый сезон наколотил 35 мячей, красавчик.
Ответить
vick-north-west
1774853009
Аршавин решил вспомнить, как он карьеру в Арсенале заканчивал. Вот там он точно пол-сезона "минус один игрок" был. Да ещё лондонские бары все изучил, в отличие от Месси.
Ответить
mixailowsky
1774854113
Ответить
АЛЕКС 58
1774854632
В отличии от тебя,он играет и забивает. А только языком мелешь и в рекламе снимаешься
Ответить
...уефан
1774855531
...а кто это говорит, тот который у казахов в центральном круге и около, говно на плешивом газоне топтал?...
Ответить
Бумбраш
1774860032
Сколько лет Месси? А во сколько низкий центр тяжести играть закончил и где? Если у Месси просить про чипсоеда он всю голову сломает,но не вспомнит
Ответить
Anton1969
1774869340
Лучше бы помолчал Аршава, за умного бы сошёл!!!
Ответить
Plyash
1774871642
Месси и сейчас за один тайм от ценра поля принесёт пользы больше , чем ты за всю прошедшую карьеру . Ау , кагтавый , окна заказать могно ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 