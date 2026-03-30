Аршавин – о Месси: «Считай, минус один игрок, старенький, только до центра поля играет»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил нынешний уровень игры форварда «Интера Майами» Лионеля Месси.
«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году…
Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И все равно их команда победила», – сказал Аршавин.
- В этом году Месси забил 5 голов в 6 матчах за «Интер Майами».
- В прошлом году «цапли» завоевали Кубок МЛС.
Источник: ютуб-канал FONBET