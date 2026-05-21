Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории

Украинский боксер Александр Усик определил лучших в истории в разных видах спорта.
– Я назову тебе несколько видов спорта, а ты скажешь, кого считаешь величайшим в истории. Футбол?
– Криштиану Роналду, Пеле, [Андрей] Шевченко.
– Можно выбрать только одного.
– Баскетбол?
– Слушай, мне нравятся три парня: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и [Деннис] Родман. Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу – Джордан.
– Бокс?
– Мохаммед Али.
– Теннис?
– [Новак] Джокович.
– MMA?
– Хабиб [Нурмагомедов].
- 37-летний Хабиб закончил карьеру непобежденным в октябре 2020 года.
- Он провел в ММА 29 поединков без поражений.
- Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в лeгком весе.
