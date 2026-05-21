Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории

Сегодня, 14:45
11

Украинский боксер Александр Усик определил лучших в истории в разных видах спорта.

– Я назову тебе несколько видов спорта, а ты скажешь, кого считаешь величайшим в истории. Футбол?

Криштиану Роналду, Пеле, [Андрей] Шевченко.

– Можно выбрать только одного.

Андрей Шевченко.

– Баскетбол?

– Слушай, мне нравятся три парня: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и [Деннис] Родман. Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу – Джордан.

– Бокс?

– Мохаммед Али.

– Теннис?

– [Новак] Джокович.

MMA?

– Хабиб [Нурмагомедов].

  • 37-летний Хабиб закончил карьеру непобежденным в октябре 2020 года.
  • Он провел в ММА 29 поединков без поражений.
  • Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в лeгком весе.

Еще по теме:
Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026 1
41-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026 5
«Аль-Наср» с Роналду проиграл 14 турниров из 14
Источник: Matchroom Boxing
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Шевченко Андрей Пеле
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1779365394
Хабиб, лучший не в ММА, а в чемпионате по обниманию.
Ответить
Интерес
1779366816
А где тут "российский спортсмен"???Кто его видел хоть с какой российской символикой? Он же только за папаху бился,сам об этом говорил! А-а-а,активы в России, и государственные преференции и награды...Кстати,на днях слушок прошёл,что могут его счета в России заблокировать, по какой-то причине.
Ответить
Айболид
1779367794
трУсику только дяди нравятся . сразу видно - европэец .
Ответить
Главные новости
Газзаев одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА
18:48
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Все новости
Все новости
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
16:59
Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения
16:30
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
14:45
11
Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»
14:29
6
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
13:54
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
13:45
Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»
13:36
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
13:25
4
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ
13:14
2
«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев
13:03
18
Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
12:37
1
Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь
12:28
2
Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»
12:14
1
Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу
11:58
3
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
11:30
1
Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы
10:53
5
У Джикии появился вариант в РПЛ
10:42
3
Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»
10:20
1
Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»
09:57
1
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
09:42
8
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»
09:02
11
Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому
08:15
8
Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ
01:35
7
«Динамо» отвергло требование Шварца
01:26
7
В «Спартаке» раскрыли прозвище Помазуна
01:19
9
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
00:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 