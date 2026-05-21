Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории

Украинский боксер Александр Усик определил лучших в истории в разных видах спорта.

– Я назову тебе несколько видов спорта, а ты скажешь, кого считаешь величайшим в истории. Футбол?

– Криштиану Роналду, Пеле, [Андрей] Шевченко.

– Можно выбрать только одного.

– Андрей Шевченко.

– Баскетбол?

– Слушай, мне нравятся три парня: Майкл Джордан, Скотти Пиппен и [Деннис] Родман. Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу – Джордан.

– Бокс?

– Мохаммед Али.

– Теннис?

– [Новак] Джокович.

– MMA?

– Хабиб [Нурмагомедов].