Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе в команду нападающего Александра Кокорина.
«Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится», – сказал Газизов.
Ранее кипрский «Арис» подтвердил, что российский нападающий покинет команду по окончании сезона.
- «Динамо Мх» обыграло «Урал» в гостях со счетом 1:0 в первом стыковом матче за место в РПЛ.
- 35-летний Кокорин в этом сезоне провел за клуб из Лимасола 22 матча и не отметился результативными действиями.
