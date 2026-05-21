Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе в команду нападающего Александра Кокорина.

«Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится», – сказал Газизов.

Ранее кипрский «Арис» подтвердил, что российский нападающий покинет команду по окончании сезона.