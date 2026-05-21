Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пока отказался продлевать контракт с клубом.

Хавбека не устроили условия по новому договору, срок текущего соглашения истекает 30 июня 2026 года. При этом не исключено, что игрок еще останется в нынешней команде, если стороны сумеют договориться по условиям.

К Оздоеву есть интерес от клубов ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. Разговоров о возвращении в Россию сейчас нет.