Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом

«Торпедо» провело переговоры с Владимиром Федотовым.
Черно-белые ищут нового главного тренера после отставки с этого поста Олега Кононова. Однако назначение экс-тренера ЦСКА маловероятно.
«Во-первых, он попросил большую зарплату (как говорят, 5 миллионов в месяц), во-вторых, Федотову не слишком интересна работа в Первой лиге», – написал источник.
В лонг-листе «Торпедо» много фамилий. Среди них Александр Сторожук, Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, но это не полный список. С некоторыми из специалистов клуб пообщался, но решения пока не принято.
- 59-летний Федотов остается без работы после увольнения из ЦСКА в июне 2024 года.
- «Торпедо» в минувшем сезоне заняло 9-е место в Первой лиге.
Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»