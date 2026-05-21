Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом

«Торпедо» провело переговоры с Владимиром Федотовым.

Черно-белые ищут нового главного тренера после отставки с этого поста Олега Кононова. Однако назначение экс-тренера ЦСКА маловероятно.

«Во-первых, он попросил большую зарплату (как говорят, 5 миллионов в месяц), во-вторых, Федотову не слишком интересна работа в Первой лиге», – написал источник.

В лонг-листе «Торпедо» много фамилий. Среди них Александр Сторожук, Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, но это не полный список. С некоторыми из специалистов клуб пообщался, но решения пока не принято.