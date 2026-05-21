Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом

Сегодня, 11:47
4

«Торпедо» провело переговоры с Владимиром Федотовым.

Черно-белые ищут нового главного тренера после отставки с этого поста Олега Кононова. Однако назначение экс-тренера ЦСКА маловероятно.

«Во-первых, он попросил большую зарплату (как говорят, 5 миллионов в месяц), во-вторых, Федотову не слишком интересна работа в Первой лиге», – написал источник.

В лонг-листе «Торпедо» много фамилий. Среди них Александр Сторожук, Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, но это не полный список. С некоторыми из специалистов клуб пообщался, но решения пока не принято.

  • 59-летний Федотов остается без работы после увольнения из ЦСКА в июне 2024 года.
  • «Торпедо» в минувшем сезоне заняло 9-е место в Первой лиге.

Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Федотов Владимир Булатов Виктор Хохлов Дмитрий Сторожук Александр Игнашевич Сергей
evgevg13
1779353710
5лямов в месяц ему в 1-й лиге неинтересно. Совсем зажрался...
Vratarь
1779355424
"Ищут-ищут, не могут найти парня, которому..." - классическое детское произведение Торпедоиздат.
zigbert
1779374680
Сидит давно без дела а вот замашки имперские.
