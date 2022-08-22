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    Виктор Булатов

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Булатов
    Команда Челябинск
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 января 1972
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