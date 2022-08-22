Виктор Булатов
Тренер
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Булатов
|Команда
|Челябинск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 января 1972
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Булатов
|Команда
|Челябинск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 января 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Челябинск
|22
|9
|4
|9
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Новосибирск
|0 : 0
|Челябинск
|30.07.2022
|Челябинск
|0 : 3
|Тюмень
|07.08.2022
|Оренбург-2
|0 : 3
|Челябинск
|14.08.2022
|Урал-2
|0 : 3
|Челябинск
|21.08.2022
|Челябинск
|1 : 0
|Носта
|27.08.2022
|Челябинск
|3 : 2
|Зенит-Ижевск
|03.09.2022
|Химик-Август
|0 : 1
|Челябинск
|10.09.2022
|Челябинск
|1 : 3
|Амкар-Пермь
|21.09.2022
|Челябинск
|1 : 1
|Иртыш
|24.09.2022
|Челябинск
|1 : 1
|Динамо
|02.10.2022
|Торпедо Миасс
|0 : 2
|Челябинск
|09.10.2022
|Челябинск
|2 : 1
|Торпедо Миасс
|16.10.2022
|Динамо
|2 : 1
|Челябинск
|23.10.2022
|Иртыш
|0 : 0
|Челябинск
|30.10.2022
|Амкар-Пермь
|1 : 0
|Челябинск
|06.11.2022
|Челябинск
|5 : 0
|Химик-Август
|12.11.2022
|Зенит-Ижевск
|1 : 3
|Челябинск
|02.04.2023
|Носта
|0 : 0
|Челябинск
|09.04.2023
|Челябинск
|0 : 0
|Урал-2
|16.04.2023
|Челябинск
|0 : 0
|Оренбург-2
|23.04.2023
|Тюмень
|0 : 0
|Челябинск
|29.04.2023
|Челябинск
|0 : 0
|Новосибирск