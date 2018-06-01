Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булатов возглавил «Спартак-2»

    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о назначении Виктора Булатова на пост главного тренера второй команды. Контракт со специалистом рассчитано на один год.

    В минувшем сезоне «Спартак-2» возглавлял Дмитрий Гунько и привел команду к 14 месту в турнирной таблице ФНЛ.

    В качестве футболиста Булатов выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Ранее руководил пензенским «Зенитом», молодежной и главной командой тульского «Арсенала», московским «Торпедо» и «Чайкой» (Песчанокопское).

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 21:11

      Удачи Виктору. Пусть его команде сопутствуют победы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:43

      удачи! плодотворной работы и эффективных результатов! надеемся увидеть кого-нибудь из талантливой молодежи в основе!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 1 июня 2018, 18:48

      Пусть подтянет хоть пару-тройку ребят до основы. По ТВ грамотно рассуждал.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun > Ахимас Вельде 1 июня 2018, 19:08

      С языка снял. А то нет пользы получается от дубля, хотя основное их предназначение - обновлять основной состав.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11