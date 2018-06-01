Булатов возглавил «Спартак-2»

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о назначении Виктора Булатова на пост главного тренера второй команды. Контракт со специалистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне «Спартак-2» возглавлял Дмитрий Гунько и привел команду к 14 месту в турнирной таблице ФНЛ.

В качестве футболиста Булатов выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Ранее руководил пензенским «Зенитом», молодежной и главной командой тульского «Арсенала», московским «Торпедо» и «Чайкой» (Песчанокопское).