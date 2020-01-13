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  • Экс-тренер «Спартака-2» Булатов: «Федун сказал: «Если вылетите во вторую лигу – ничего страшного. Через год вернетесь»

Экс-тренер «Спартака-2» Булатов: «Федун сказал: «Если вылетите во вторую лигу – ничего страшного. Через год вернетесь»

13 января 2020, 14:25
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Бывший тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал свою отставку.

– Как произошел ваш уход из «Спартака»?

– До 10 января работа шла в штатном режиме, готовились к сборам. Все это время я был на связи с Томасом Цорном, генеральным директором. 10-го встретились в офисе, и он сообщил, что накануне владелец клуба принял решение назначить главным тренером «Спартака-2» Романа Пилипчука.

– Предполагали подобное развитие событий, отправляясь на встречу с Цорном?

– Честно? Нет. Такие мысли были в декабре, когда совет директоров признал выступление «Спартака-2» в первой части сезона-2019/20 неудовлетворительным. Но тогда оргвыводов не последовало. В итоге это произошло за неделю до выхода команды из отпуска. Я с оптимизмом смотрел в весеннюю часть чемпионата. Не сомневался, что наша молодежь еще прибавит, к тому же планировалось усиление. А если учитывать огромные финансовые трудности «Авангарда» и «Луча», наших прямых конкурентов, была уверенность, что останемся в ФНЛ.

– С Леонидом Федуном на прощание поговорили?

– Нет, сейчас он не в Москве. Леониду Арнольдовичу я в любом случае благодарен. Так же как Наилю Измайлову, Сергею Родионову, которые летом 2018-го и пригласили меня в «Спартак-2». Работать в структуре такого клуба — большое счастье и бесценный опыт. Было приятно вернуться в Тарасовку, где прошли лучшие годы моей футбольной карьеры.

– Почему к зимнему перерыву «Спартак-2» свалился в зону вылета?

– Давайте по порядку. Проблемы «Спартака-2» начались еще после сезона-2016/17, когда распалась команда, два года подряд финишировавшая в шестерке. Ребята долго играли в одном составе, а конкуренция была такая, что люди мечтали хотя бы в заявку на матч попасть!

Вы помните тот костяк? Гулиев, Бакаев-старший, Максименко, Савичев, Пуцко, Самсонов, Леонтьев, Федчук, Кутин... К сожалению, в дубле и академии равноценной замены этим парням не нашлось. Изменилась и клубная политика.

В первые годы после выхода в ФНЛ руководство старалось подольше сохранять игроков в структуре «Спартака-2». А сегодня никто не удерживает 20-летних футболистов, если в них не видят перспективу с точки зрения усиления основного состава. К примеру, в сезоне-2015/16 средний возраст «Спартака-2» был – 21,9. Сейчас – 19,6. У нас самая молодая команда в ФНЛ!

– Это многое объясняет.

– Уже сезон-2018/19 получился тяжелым, боролись за выживание. Шло обновление команды. За этот год 19 футболистов дебютировали на уровне ФНЛ. А в конце «Спартак-2» покинула еще группа опытных игроков.

– Кто?

Пантелеев, Мелкадзе, Полубояринов, Рудковский, Мамин, Лихачев и Терешкин. Тюнин, наш ветеран, надолго выбыл после операции, а Гапонова перевели в основу. В мае 2019-го на совете директоров я выразил озабоченность ситуацией. Сказал, что вступаем в сезон необстрелянной молодежью. На что Леонид Арнольдович ответил: «Если вылетите во вторую лигу — ничего страшного. Через год вернетесь», – рассказал Булатов.

  • По итогам 25 туров «Спартак-2» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

«Матч ТВ»: Булатов покинул пост главного тренера «Спартака-2»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак-2 Спартак Булатов Виктор
Комментарии (2)
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vka1970
1578922662
Вместо Булатова Пилипчук ? Серьёзно ? Скоро услышим как Пилипчук под Теда землю роет.За любой косяк. Казалось бы какая связь между основным составом и дублем ? Ни чего.Проверенные и надёжные "журналисты" Егоров и Аланазаров связь найдут.
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Smoking_dog
1578939796
Пилипчук???вот это жесть!!!
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