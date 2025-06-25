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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Сокол
Илья Гапонов
€ 300 тыс
Илья Гапонов
Сокол
25 октября 1997 (28)
#95 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
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Трансферы
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
Вчера, 15:45
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
28 августа
2
«Факел» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
2025.06.25 22:58
Видео
«Крылья Советов» объявили об уходе пяти игроков
2025.06.09 14:38
1
Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»
2025.05.16 15:17
8
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-спартаковце Гапонове
2023.05.03 11:28
4
Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Торпедо»; Бородюк выпустил Смольникова, Рязанцева, Нетфуллина
2022.07.31 16:19
«Крылья Советов» выкупили Гапонова у «Спартака» за 281 тысячу
2022.05.30 17:01
4
«Крылья Советов» выкупят Гапонова у «Спартака» («Чемпионат»)
2022.05.21 23:34
1
«Крылья Советов» намерены сохранить спартаковцев Глушенкова и Гапонова
2022.05.03 16:27
2
Селихов, Мозес, Игнатов – в старте «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Глушенков, Зиньковский выйдут у самарцев
2022.05.01 12:53
6
Исаенко, Рейхмен, Олусегун выйдут с первых минут у «Краснодара»; Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов»
2022.04.17 15:44
Гогличидзе, Шатов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Бейл, Глушенков выйдут у самарцев
2022.04.10 10:58
Официально: Чернов перейдет в «Спартак» зимой, Гапонов – в «Крылья»
2022.02.22 15:47
2
«Спартак» выкупил Чернова и отдал Гапонова в аренду «Крыльям Советов» («РБ Спорт»)
2022.02.22 00:51
2
«Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова
2022.02.21 12:18
10
«Спартак» прервал переговоры с «Ахматом» по Гапонову («Матч ТВ»)
2022.02.18 17:26
2
«Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин
2022.02.15 15:17
2
«Чемпионат»: Кутепов и Гапонов сами просят играть за «Спартак-2»
2021.10.30 11:52
7
«Матч ТВ»: «Спартак» хочет отдать Гапонова в аренду. Им интересуется «Ротор»
2021.07.02 11:53
2
Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Химками» в целях предосторожности. У него воспаление сухожилия
2021.05.10 18:51
Гапонов: «После матча с «Уфой» Федун хотел нас убить»
2021.04.26 11:31
4
Мозес, Кутепов, Гапонов выйдут с первых минут у «Спартака»; Васин, Щенников, Дзагоев – в основе ЦСКА
2021.04.25 15:38
17
Логашов, Глушаков, Мирзов – в основе «Химок» на матч со «Спартаком»; Кутепов, Гапонов, Кокорин сыграют у москвичей
2020.10.17 18:13
15
Гапонов, Маслов, Умяров выйдут с первых минут у «Спартака»; Коченков, Мурило, Куликов – в основе «Локомотива»
2020.07.08 19:31
6
«Спартак» объявил о продлении контракта с Гапоновым и Оганесяном
2020.03.12 18:29
3
Гапонов: «У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор»
2020.01.27 10:20
4
Гапонов: «Каррера мне показался сильным мотиватором. Кононов – интеллигентный человек, но иногда мог наорать матом»
2020.01.23 14:56
4
Гапонов, Умяров, Понсе – в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»; Рыжиков, Анюков, Бурлак сыграют у гостей
2019.11.09 18:02
13
Агент Гапонова: «Спартак» купил Илью за 50 тысяч евро, а он переживал, что это дорого»
2019.06.17 15:59
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