Исаенко, Рейхмен, Олусегун выйдут с первых минут у «Краснодара»; Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов»

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Барач, Тепляков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Игнатев, Цыпченко.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Бородин, Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Литвинов, Мацукатов, Апеков, Волков, Самко.