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  • «Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба

«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба

22 июня 2022, 09:21

Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо д'Урбано высказался об уходе Паоло Ваноли из московского клуба.

– Вы провели с красно-белыми всего один сезон, но продолжаете следить за ними до сих пор, не так ли?

– Именно. И не только интересуюсь результатами, но болею за команду в вашем футболе. Рад, что «Спартак» недавно взял Кубок страны. С удовольствием поздравил своего коллегу Джампьеро Ашенци, одного из ассистентов Паоло Ваноли.

– Где вы пересекались?

– Нигде – мы даже никогда не виделись. Но перед тем как переехать в Москву, Джампьеро звонил два-три раза: спрашивал про клуб и город, а я с радостью поделился информацией. Было видно, что человек едет в «Спартак» с большим энтузиазмом.

– Ашенци ушел – как и остальные тренеры-итальянцы во главе с Ваноли. Вы знаете, почему так произошло?

– Если честно, для меня это стало неожиданностью. После победы в Кубке Ашенци поблагодарил за поздравления, и мне казалось, что он всем доволен и хочет продолжить работу. С Ваноли я не знаком, а в Италии про его уход не писали ничего, кроме сухой информации о расставании со «Спартаком».

Лезть в душу к людям не мой подход, поэтому не стал пытаться связываться с тем же Ашенци. Мне попадались видео и фото, на которых Ваноли искренне радовался после финала. По реакции тренера могло показаться, что Паоло органично вписался в реалии российского клуба. Ну а что произошло дальше, для меня загадка. Сложно понять со стороны, что там на самом деле случилось.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
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