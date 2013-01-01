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«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную

Почетный президент Польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Слишком много популизма.

Легко убрать 33-летнего игрока, который всегда травмирован и уступает на позиции левого защитника трем футболистам», – сказал Бонек.

  • Рыбусу запретили играть за сборную Польши из-за того, что он остался в России.
  • Он выступал за сборную с 2009 года.
  • На его счету 66 матчей.

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Источник: Sport.pl

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16044

    ilichkadr 2 часа назад

    "Слишком много популизма"?
    И это он так о своих!? Нормальный шлях, успел всем лизнуть.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6153

    Ганнибал Лектор 2 часа назад

    Пшеки, лично от меня вам самые добрые пожелания: проигрывать всегда и везде

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +522

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Всегда травмирован???? Что ты несешь, он очень крепкий игрок!!Also halt deinen schmutzigen Mund, Polnische Schlampe

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +8225

    R_a_i_n 3 часа назад

    "Легко убрать 33-летнего игрока, который всегда травмирован "- и вот это мы подписали.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1258

    Дубина > R_a_i_n 2 часа назад

    Очередное дерево в исполнение Федуна

    1
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    Рейтинг: +397

    Спартач80 > R_a_i_n 1 час назад

    Блеф,посмотри его травмы...

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