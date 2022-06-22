«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную

Почетный президент Польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Слишком много популизма.

Легко убрать 33-летнего игрока, который всегда травмирован и уступает на позиции левого защитника трем футболистам», – сказал Бонек.

Рыбусу запретили играть за сборную Польши из-за того, что он остался в России.

Он выступал за сборную с 2009 года.

На его счету 66 матчей.

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