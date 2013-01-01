«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную

"Слишком много популизма"?
И это он так о своих!? Нормальный шлях, успел всем лизнуть.
Почетный президент Польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.
«Слишком много популизма.
Легко убрать 33-летнего игрока, который всегда травмирован и уступает на позиции левого защитника трем футболистам», – сказал Бонек.
- Рыбусу запретили играть за сборную Польши из-за того, что он остался в России.
- Он выступал за сборную с 2009 года.
- На его счету 66 матчей.
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