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    Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ

    Бывший защитник «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Рубина» Мацей Рыбус определил лучших футболистов по итогам 10 стартовых туров чемпионата России.

    – Глушенков впечатлил?

    – Да, он в очень хорошей форме. Он отлично прибавил и в прошлом сезоне за «Локо», и в начале этого сезона за «Зенит». У него все получается. Хороший футболист.

    – Кто, на ваш взгляд, лучший за прошедшие 10 туров?

    Баринов мне нравится, он всегда играет на одном и том же хорошем уровне. Угальде неплохо себя показывает, по сравнению с прошлым сезоном он прибавил. Новичок «Зенита» Лусиано хорошо выглядит.

    Конечно, Глушенков до травмы был очень хорош: непросто прийти в «Зенит» и сразу начать делать результат. Здесь сразу виден класс игрока.

    Он пришел в команду, которая несколько лет подряд была чемпионом, и показывает игру, будто играл за них и раньше.

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    Источник: «РБ Спорт»

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