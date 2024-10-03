Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ

Бывший защитник «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Рубина» Мацей Рыбус определил лучших футболистов по итогам 10 стартовых туров чемпионата России.

– Глушенков впечатлил?

– Да, он в очень хорошей форме. Он отлично прибавил и в прошлом сезоне за «Локо», и в начале этого сезона за «Зенит». У него все получается. Хороший футболист.

– Кто, на ваш взгляд, лучший за прошедшие 10 туров?

– Баринов мне нравится, он всегда играет на одном и том же хорошем уровне. Угальде неплохо себя показывает, по сравнению с прошлым сезоном он прибавил. Новичок «Зенита» Лусиано хорошо выглядит.

Конечно, Глушенков до травмы был очень хорош: непросто прийти в «Зенит» и сразу начать делать результат. Здесь сразу виден класс игрока.

Он пришел в команду, которая несколько лет подряд была чемпионом, и показывает игру, будто играл за них и раньше.