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Мацей Рыбус
Мацей Рыбус
Завершил карьеру
19 августа 1989 (37), Лович
#31 | Защитник
172 см | 75 кг
Польша
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры
2025.06.15 00:05
1
Экс-спартаковец Рыбус ответил, сколько денег ему нужно на ежемесячные траты
2025.02.26 16:48
6
Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ
2024.10.03 15:39
Рыбус отказал клубам РПЛ ради Медиалиги
2024.10.01 23:40
Фото
Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» присоединился к медиаклубу Мусагалиева
2024.10.01 15:15
«Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива»
2024.09.23 22:33
Рыбус открыт для предложений из Первой лиги
2024.09.09 18:50
1
«Рубин» объявил об уходе польского легионера
2024.07.01 15:55
3
Агент Рыбуса рассказал, хочет ли игрок остаться в «Рубине»
2024.06.14 14:10
Рыбус рассказал о ситуации с новым контрактом с «Рубином»
2024.05.08 10:23
Рыбус: «В Польше меня называли тряпкой, предателем, но буду жить в России дальше»
2024.03.30 16:31
2
Фото
Жена Рыбуса выложила сексуальные кадры с Мальдив
2023.12.23 20:06
9
Рахимов рассказал о сроках восстановления Рыбуса
2023.10.23 10:03
Рыбус объяснил разрыв контракта со «Спартаком»
2023.08.05 22:40
3
Фото
Жена Рыбуса выложила фото в сексуальном розовом наряде
2023.07.14 10:24
6
Фото
Рыбус стал игроком «Рубина»
2023.06.23 15:38
4
Рыбус раскрыл обстоятельства ухода из «Спартака»
2023.06.22 20:32
27
Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши
2023.06.22 12:28
1
Рыбус после расторжения контракта со «Спартаком» ведет переговоры с тремя клубами РПЛ
2023.06.22 11:33
1
«Спартак» расторг контракт с Рыбусом
2023.06.21 18:11
7
«Рубин»: «Работаем по Рыбусу»
2023.06.18 22:37
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
«Рубин» близок к подписанию игрока «Спартака»
2023.06.13 23:18
1
«Пари НН» интересуется защитниками «Спартака» и «Локомотива»
2023.05.30 15:55
1
Видео
Юран после матча со «Спартаком» переговорил с Рыбусом
2023.05.28 16:50
3
Рыбус ответил, останется ли он в «Спартаке»
2023.05.15 19:36
10
Рыбус высказался о возможном уходе из «Спартака»
2023.04.27 10:54
«Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом: им интересуются несколько клубов РПЛ
2023.04.20 13:59
3
Агент Рыбуса сделал заявление о будущем поляка в «Спартаке»
2023.04.15 12:23
5
«Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры
2023.03.31 09:58
16
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