«Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры

Стало известно, кого может продать «Спартак» в летнее трансферное окно.

По информации «СЭ», «Спартак» готов расстаться с легионерами. В первую очередь клуб при наличии предложений может продать Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Кристофера Мартинса. Также не исключен уход Мацея Рыбуса и Кейта Бальде.

Полузащитник Квинси Промес продолжит карьеру в «Спартаке». Клуб также не планирует продавать основных российских футболистов.