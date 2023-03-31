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  • «Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры

«Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры

31 марта 2023, 09:58
16

Стало известно, кого может продать «Спартак» в летнее трансферное окно.

По информации «СЭ», «Спартак» готов расстаться с легионерами. В первую очередь клуб при наличии предложений может продать Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Кристофера Мартинса. Также не исключен уход Мацея Рыбуса и Кейта Бальде.

Полузащитник Квинси Промес продолжит карьеру в «Спартаке». Клуб также не планирует продавать основных российских футболистов.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Команда продолжает выступление в Кубке России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рыбус Мацей Мозес Виктор Кейта Бальде Мартинс Кристофер Николсон Шамар
Комментарии (16)
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Sky Spartak
1680247760
Кроме Мойзеса со всеми согласен ..
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JTherry
1680248156
оставил бы Мартинса, а с остальными - распрощался, к сожалению, никто не играет толком (или играют, не сильно напрягаясь) и не пытается создать конкуренцию российским футболистам...
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моэм
1680248829
Невозможно создать хорошую команду , имея в составе потенциальных предателей в виде легионеров....поэтому идея отличная....а если это предложил Абаскаль , то это значит он остаётся , чтобы создать боевую команду надёжных единомышленников и нового тренера в ближайшие 3-4 года искать не надо будет ....клубы с малой "текучкой" всегда самые сильные - Реал, Бавария , Барса - вот отличный пример в плане работы с кадрами к чему надо стремится.
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Иван Петров 1986
1680248882
Вот рыбуса точно продать нужно, но кто же его купит.
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NewLife
1680253004
Не понимаю, почему все повелись на провокацию синит-экспресса. "Стало известно" От кого, когда ? Почему поверили этой желтой синитовской газетенке ?
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шахта Заполярная
1680256963
Мартинса и Мозеса можно пока придержать от продажи. А остальных, особо Рыбуса, без проблем.
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Эном айс
1680260064
История повернула время вспять.. Теперь Спартак торгует рабами.
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zigbert
1680267880
Будет жаль если уйдет Мартинс. Сейчас он неплохо восстановился после травмы. А вот Мозеса пока не видно на поле, видимо еще не готов к игре да и возраст скорей всего дает о себе знать. Расставание с остальными игроками будет для Спартака не так болезненно.
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alefreddy
1680269810
Бальде и Мартинса оставить остальных продать к тому же Мозес неизвестно как будет играть после такого пропуска
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