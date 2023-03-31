«Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры

Стало известно, кого может продать «Спартак» в летнее трансферное окно.
По информации «СЭ», «Спартак» готов расстаться с легионерами. В первую очередь клуб при наличии предложений может продать Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Кристофера Мартинса. Также не исключен уход Мацея Рыбуса и Кейта Бальде.
Полузащитник Квинси Промес продолжит карьеру в «Спартаке». Клуб также не планирует продавать основных российских футболистов.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
- Команда продолжает выступление в Кубке России.
Источник: «Спорт-Экспресс»