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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайсар
Виктор Мозес
€ 300 тыс
Виктор Мозес
Кайсар
12 октября 1990 (35), Кадуна
#11 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Нигерия | Англия
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Публикации
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
Фото
Экс-спартаковец Мозес представлен новым клубом
24 января
1
Видео
Нани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов
24 января
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
Селихов – о Мозесе: «Не смог бы и 11 человек из «Спартака» назвать по имени, настолько было пофиг»
2025.07.25 12:50
8
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Оренбургом»
2024.05.24 20:16
2
Прощальный пост Мозеса в адрес фанатов «Спартака»
2024.05.23 20:42
10
Фото
«Спартак» объявил об уходе Мозеса
2024.05.19 10:08
19
«Спартак» сыграет с ЦСКА без Мозеса и Джикии – известна причина
2024.04.25 19:09
6
Аршавин определил трех футболистов, которые должны покинуть «Спартак»
2024.04.23 11:24
23
«Спартак» сыграет с «Сочи» без Мозеса, Зобнина, Мартинса
2024.04.12 20:18
12
Стало известно, сможет ли Мозес сыграть против «Зенита»
2024.04.02 13:16
3
Каррера подвел итог карьеры Мозеса в «Спартаке»
2024.02.17 16:43
Стало известно будущее Мозеса в «Спартаке»
2024.02.15 16:03
4
«Спартак» пытается трудоустроить Мозеса в ОАЭ
2024.02.15 13:21
1
«Спартак» готов расстаться с четырьмя игроками до закрытия зимнего ТО
2024.02.14 17:42
13
Экс-спортивный директор «Спартака» сказал, как долго Мозес останется в команде
2024.01.30 08:28
1
«Спартак» ищет новый клуб для Мозеса
2024.01.28 20:27
4
Обращение спартаковца Мозеса к сборной Нигерии перед Кубком Африки
2024.01.14 09:37
1
«Спартак» хочет зимой избавиться от 33-летнего легионера
2024.01.13 12:26
25
Участник плей-офф Лиги чемпионов хочет забрать Мозеса из «Спартака»
2023.12.19 16:16
7
Сафонов назвал самого «балластного» игрока «Спартака»
2023.12.15 17:12
4
«Спартак» отказался продлевать контракт с Мозесом
2023.12.12 12:24
15
В «Спартаке» готовы расстаться с Мозесом
2023.12.04 12:22
8
Мозес может покинуть «Спартак»
2023.10.28 15:47
9
Фото
Мозес вернулся к тренировкам со «Спартаком» после травмы
2023.09.06 14:59
1
Товарищеский матч. «Спартак» спас ничью в игре с «Торпедо» (2:2), у Мозеса дубль
2023.07.05 19:11
15
Спартаковец Мозес отреагировал на конец карьеры Фабрегаса – они вместе играли
2023.07.02 16:44
1
Видео
Два спартаковца претендуют на звание автора лучшего гола сезона РПЛ
2023.05.29 13:00
3
1
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3
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Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
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Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
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Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
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В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
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Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
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