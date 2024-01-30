Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Экс-спортивный директор «Спартака» сказал, как долго Мозес останется в команде

    Экс-спортивный директор «Спартака» сказал, как долго Мозес останется в команде

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил уровень состава команды.

    «Конечно, в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Не хочу называть фамилии. Что касается Мозеса, он будет в «Спартаке» до конца контракта. Все будет ясно к весне. Вряд ли сейчас клуб расторгнет с ним соглашение», – сказал Шикунов.

    • Нынешний спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сказал, что необходимо сократить число игроков в первой команде красно-белых.
    • После 18 туров «Спартак» занимает 5 место в РПЛ с 30 очками.
    • 33-летний Мозес провел в этом сезоне за красно-белых 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

    Новости по теме
    Аршавин высмеял трансфер Угальде в «Спартак» 5
    Пономарев — о сумме трансфера Угальде: «Спартак» тут сильно переборщил» 8
    Стала известна зарплата Угальде в «Спартаке» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+