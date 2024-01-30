Экс-спортивный директор «Спартака» сказал, как долго Мозес останется в команде

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил уровень состава команды.

«Конечно, в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Не хочу называть фамилии. Что касается Мозеса, он будет в «Спартаке» до конца контракта. Все будет ясно к весне. Вряд ли сейчас клуб расторгнет с ним соглашение», – сказал Шикунов.