Прощальный пост Мозеса в адрес фанатов «Спартака»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес высказался об уходе из клуба.

Москвичи решили не продлевать контракт.

«После трeх прекрасных лет в этом великом клубе для меня настало время отправиться в новое приключение, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное сердечное спасибо всем, кто связан с московским «Спартаком», за вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

Я наслаждался каждой минутой и ухожу с воспоминаниями, которыми буду дорожить вечно. Победа в Кубке России, наше совместное выступление в Лиге Европы, а также бесчисленные победы и успехи, которых мы добились как команда, навсегда останутся со мной.

Спасибо совету директоров, руководству, тренерам, моим товарищам по команде и, конечно, самое главное, нашим болельщикам за то, что они приняли меня в семью «Спартака».

Желаю удачи в будущем. Вы всегда будете в моeм сердце», – написал Мозес в соцсети.