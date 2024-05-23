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    Прощальный пост Мозеса в адрес фанатов «Спартака»

    Футболист «Спартака» Виктор Мозес высказался об уходе из клуба.

    • Москвичи решили не продлевать контракт.

    «После трeх прекрасных лет в этом великом клубе для меня настало время отправиться в новое приключение, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное сердечное спасибо всем, кто связан с московским «Спартаком», за вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

    Я наслаждался каждой минутой и ухожу с воспоминаниями, которыми буду дорожить вечно. Победа в Кубке России, наше совместное выступление в Лиге Европы, а также бесчисленные победы и успехи, которых мы добились как команда, навсегда останутся со мной.

    Спасибо совету директоров, руководству, тренерам, моим товарищам по команде и, конечно, самое главное, нашим болельщикам за то, что они приняли меня в семью «Спартака».

    Желаю удачи в будущем. Вы всегда будете в моeм сердце», – написал Мозес в соцсети.

    • Мозес провел в «Спартаке» 4 года.
    • Только за одну команду Виктор провел больше матчей, чем за «Спартак» (84), – за «Челси» (128).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1716487503
    ...хотелось добрые слова найти, а нашлось только - ну, ладно, давай...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716488102
    Очень хорошие слова,редко от кого такое услышишь,респект!
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    VVM1964
    1716489842
    Спасибо за ТУ игру ( Победа в Кубке России, наше совместное выступление в Лиге Европы ), но сейчас УВЫ - "Вите надо выйти" ... Еще раз СПАСИБО !!!
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    zigbert
    1716491232
    Только порядочный человек мог сказать такие слова. Мозес честно выполнял свою работу. За игру в Спартаке спасибо!
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    NewLife
    1716493952
    Спасибо, Витя.
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