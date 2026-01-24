Нани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов

В Казахстан прибывают звезды футбола для подписания контрактов с новыми клубами.
Накануне Нани прилетел для подписания контракта с «Актобе», а Виктор Мозес – с «Кайсаром».
- Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
- В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
- В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.
Источник: «Бомбардир»