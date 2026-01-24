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  • Нани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов

Нани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов

24 января, 12:44

В Казахстан прибывают звезды футбола для подписания контрактов с новыми клубами.

Накануне Нани прилетел для подписания контракта с «Актобе», а Виктор Мозес – с «Кайсаром».

  • Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
  • В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.

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Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кайсар Нани Мозес Виктор
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