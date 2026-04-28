Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ

У уже бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского есть вариант в Казахстане.

«Шпилевский может вернуться в «Кайрат», где он уже работал с 2019 по 2021 год и приводил алматинский клуб к чемпионству в КПЛ.

Руководство жeлто-чeрных очень недовольно как результатами команды в последних матчах, так и работой штаба во главе с Рафаэлем Уразбахтиным. Поэтому там спешат укрепить тренерскую позицию перед стартом международного сезона», – написал источник.