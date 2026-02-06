Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана

Бывший центрфорвард «Краснодара» Мусса Конате близок к переходу в «Кызыл-Жар».

Казахстанский клуб готов подписать с игроком контракт на 1 год.

Конате в 2012–2014 годах принадлежал «Краснодару», при этом уходил в аренду в «Дженоа». За основной состав российского клуба он провел 13 матчей и забил 3 гола, также провел 10 встреч за вторую команду «быков» в молодежном первенстве России, где 6 раз поразил ворота соперников.