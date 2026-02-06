Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана

Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана

Сегодня, 08:59

Бывший центрфорвард «Краснодара» Мусса Конате близок к переходу в «Кызыл-Жар».

Казахстанский клуб готов подписать с игроком контракт на 1 год.

Конате в 2012–2014 годах принадлежал «Краснодару», при этом уходил в аренду в «Дженоа». За основной состав российского клуба он провел 13 матчей и забил 3 гола, также провел 10 встреч за вторую команду «быков» в молодежном первенстве России, где 6 раз поразил ворота соперников.

  • 32-летний Конате находится без клуба с лета, когда покинул французский «Бурж Фут».
  • На его счету 32 матча и 11 голов за сборную Сенегала. Он играл на ЧМ-2018 и был серебряным призером Кубка Африки-2019.

Еще по теме:
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана 1
Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Бурж Фут Конате Мусса
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
На «Матч ТВ» сняли запрет в отношении Гонду
12:01
2
Названа официальная стоимость трансфера Козлова в ЦСКА
11:38
1
ФотоТоп-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
11:25
2
Аршавин объяснил, почему Соболев не станет основным форвардом «Зенита»: «Посмотрите, как он бегает»
11:14
2
Стало известно, почему Козлов решил уйти в ЦСКА из «Краснодара»
10:35
3
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
10:20
3
Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода
09:42
1
Аленичев оценил шансы «Спартака» с Карседо попасть в топ-3 в этом сезоне
09:28
10
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
09:15
5
Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак»
08:48
8
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана
08:59
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
Вчера, 11:56
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
Вчера, 10:18
1
Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане
2 февраля
1
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
«Кайрат» объявил об уходе двух экс-футболистов РПЛ
29 января
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
1
Нани подписал контракт с «Актобе»
25 января
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
25 января
2
В Казахстане прокомментировали информацию о подписании Смолова
25 января
Реакция агента Халка на возможный трансфер игрока в Казахстан
24 января
1
ФотоЭкс-спартаковец Мозес представлен новым клубом
24 января
4
ВидеоНани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов
24 января
1
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
23 января
8
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
23 января
3
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»
20 января
В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова
20 января
1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»
19 января
2
Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана
18 января
2
В Казахстане выбрали лучшего тренера в истории сборной – это россиянин
2025.12.17 15:15
2
ФотоПредставлены 10 самых дорогих футболистов Казахстана
2025.11.06 18:42
2
Умер экс-вратарь сборной Казахстана, поигравший за три российских клуба
2025.10.27 19:50
Определился чемпион Казахстана
2025.10.26 15:16
1
В «Кайрате» ответили на обвинения в срыве концерта Макса Коржа
2025.10.21 12:28
1
Владелец «Кайрата» ответил на слова Кержакова
2025.10.21 11:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 