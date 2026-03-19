Реакция Флика на победу «Барселоны» 7:2 над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (7:2).

«Это был сумасшедший матч. В первом тайме мы показали не лучшую игру, но во втором действовали намного лучше. Мы смогли контролировать мяч. Третий гол дал нам возможность снова вернуться в игру.

Посмотрим, что с Эриком Гарсией и Жоаном Гарсией. Повреждения не особо серьезные, но надо будет подождать

В первом у нас в атаке было слишком много длинных передач, мы слишком часто теряли мяч, а наш соперник очень быстр и очень хорошо контратакует. Мы поговорили о том, что надо больше контролировать мяч во втором тайме и стали играть лучше, используя низкий блок.», – сказал Флик.