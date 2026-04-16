  • Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии

Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии

Сегодня, 21:28
8

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на неудачную игру экс-футболиста команды Жерсона в Бразилии.

«Как дела в сборной Бразилии?» – написали фанаты.

  • «Крузейро» в январе приобрел Жерсона у «Зенита» за 27+3 миллиона евро.
  • За петербуржцев бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола. Всего игрок провел в Санкт-Петербурге полгода.
  • В 12 матчах в этом году в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес Жерсон не сделал ни одного результативного действия.
  • Представитель Жерсона заявлял, что игроку нужно было уйти из «Зенита», чтобы иметь шансы на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026.
  • Турнир пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
За что бан ?
1776364276
Опять этот дебил , называет "кафешку" фанатами . Похвальное упорство озлобленного малолетнего идиёта .
Дубина
1776365404
Быдлы!
Император Бомжей
1776365739
Педики какие то
Cleaner
1776365973
Испортили футболиста в Зените, а теперь еще и потешаются!!!...(((
bset
1776366056
Зачем ему сборная Бразилии, если его главная цель - это попиариться, а не в футбол играть?
Спартач80
1776367591
Так понятно, из такой помойки вырвался. Ему теперь восстанавливаться года 3, это минимум. За него такие мрази болели, как семеновна, айболитка, рыла, литейная, княгиня слабомозговна... Он как вспомнит, у него истерика...
