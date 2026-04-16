Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на неудачную игру экс-футболиста команды Жерсона в Бразилии.
«Как дела в сборной Бразилии?» – написали фанаты.
- «Крузейро» в январе приобрел Жерсона у «Зенита» за 27+3 миллиона евро.
- За петербуржцев бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола. Всего игрок провел в Санкт-Петербурге полгода.
- В 12 матчах в этом году в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес Жерсон не сделал ни одного результативного действия.
- Представитель Жерсона заявлял, что игроку нужно было уйти из «Зенита», чтобы иметь шансы на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026.
- Турнир пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»