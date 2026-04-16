У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»

«Крузейро» проиграл дома чилийскому «Универсидад Католика» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

Полузащитник бразильского клуба Жерсон провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

В 12 матчах в этом году в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес Жерсон не сделал ни одного результативного действия.

Он также провел 8 встреч в чемпионате Минейро, где отметился 2 ассистами.