  • У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»

У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»

Сегодня, 09:27
3

«Крузейро» проиграл дома чилийскому «Универсидад Католика» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

Полузащитник бразильского клуба Жерсон провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

В 12 матчах в этом году в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес Жерсон не сделал ни одного результативного действия.

Он также провел 8 встреч в чемпионате Минейро, где отметился 2 ассистами.

  • «Крузейро» в январе приобрел Жерсона у «Зенита» за 27+3 миллиона евро.
  • За петербуржцев бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола.

Еще по теме:
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина 13
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом» 21
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю 2
Кубок Либертадорес Универсидад Католика Крузейро Зенит Жерсон
Комментарии (3)
FWSPM
1776321578
а мог бы блистать на лучших помойках питера))
Ответить
...уефан
1776325135
...зверюга!...
Ответить
Юбиляр
1776326069
Вот что Зенит с людьми делает - деградация ПОЛНЕЙШАЯ ! Гыгыгы.
Ответить
Главные новости
Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе
10:56
Губерниев тремя словами оценил умение Евсеева материться
10:43
2
Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот»
10:29
2
Реакция Артеты на первый в истории «Арсенала» выход в полуфинал ЛЧ два года подряд
10:05
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
09:42
3
У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»
09:27
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
09:10
Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»
09:00
4
Компани высказался о победе над «Реалом»
08:50
1
Аршавин перечислил проблемы ЦСКА
08:30
8
Все новости
Все новости
У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»
09:27
3
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
ВидеоФанат «Палмейраса» прошел на коленях 4 километра после выхода команды в финал Кубка Либертадорес
2025.11.02 14:19
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Бывший спартаковец принес «Баие» победу в матче Кубка Либертадорес и лидерство в группе
2025.04.25 09:14
2
Кубок Либертадорес. «Ботафого» победил в финале «Атлетико Минейро» (3:1), со 2-й минуты играя в меньшинстве
2024.12.01 01:12
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
5 экс-игроков РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2024.10.31 12:09
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Определился 30-й участник клубного ЧМ-2025
2024.08.23 13:40
1
Болельщик «Палмейраса» показал член фанатке «Ботафого» после матча Кубка Либертадорес
2024.08.22 23:57
2
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
2024.05.16 13:05
Определился 27-й участник клубного ЧМ-2025
2024.05.15 13:37
Рикельме раскритиковал современных футболистов
2024.03.25 12:24
Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе
2023.11.10 08:21
«Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023
2023.11.04 20:21
Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста
2019.11.06 09:50
2
Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига
2018.12.10 01:05
19
Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес
2018.12.10 00:40
8
Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину
2018.12.07 14:18
Рикельме: «Финал Кубка Либертадорес в Мадриде – самый дорогой товарищеский матч в истории»
2018.12.06 21:41
3
Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Они будут сидеть рядом
2018.12.04 18:39
2
Только 10 тысяч билетов на финал Кубка Либертадорес будут проданы в Аргентине
2018.12.01 09:12
«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» не хотят играть на «Сантьяго Бернабеу»
2018.11.30 15:00
Марадона – о переносе финала Кубка Либертадорес: «Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид?»
2018.11.30 10:04
8
«Ривер Плейт» оштрафован на 400 тысяч за беспорядки перед матчем с «Бока Хуниорс»
2018.11.30 01:58
Финал Кубка Либертадорес пройдет 9 декабря в Мадриде на «Сантьягу Бернабеу»
2018.11.30 01:48
2
Летом Путин предлагал провести финал Кубка Либертадорес в России
2018.11.30 00:15
7
Все новости
