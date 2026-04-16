У Жерсона 0+0 в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес после ухода из «Зенита»

«Крузейро» проиграл дома чилийскому «Универсидад Католика» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.
Полузащитник бразильского клуба Жерсон провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.
В 12 матчах в этом году в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес Жерсон не сделал ни одного результативного действия.
Он также провел 8 встреч в чемпионате Минейро, где отметился 2 ассистами.
- «Крузейро» в январе приобрел Жерсона у «Зенита» за 27+3 миллиона евро.
- За петербуржцев бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола.
