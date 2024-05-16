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    • 17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки

    17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки

    Нападающий «Палмейрас» и сборной Бразилии Эндрик получил травму в матче 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с эквадорским «Индепендьенте дель Валле» (2:1). По ходу второго тайма форвард начал хромать на правую ногу, пытался продолжить встречу, но затем лег на газон. Эндрика унесли с поля на носилках.

    На данный момент степень тяжести травмы бразильца неизвестна, однако, по данным As, у Эндрика может быть мышечное повреждение. В этом случае восстановление форварда может занять 2-3 недели, что ставит под вопрос его участие в Кубке Америки в составе сборной Бразилии.

    • Эндрик провел в этом году за «Палмейрас» 20 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • Он должен стать игроком «Реала» в июле, по достижении 18 лет.
    • Несколько дней назад Эндрик был включен в предварительный состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024.
    • Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

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    Источник: As

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