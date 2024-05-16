17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки

Нападающий «Палмейрас» и сборной Бразилии Эндрик получил травму в матче 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с эквадорским «Индепендьенте дель Валле» (2:1). По ходу второго тайма форвард начал хромать на правую ногу, пытался продолжить встречу, но затем лег на газон. Эндрика унесли с поля на носилках.

На данный момент степень тяжести травмы бразильца неизвестна, однако, по данным As, у Эндрика может быть мышечное повреждение. В этом случае восстановление форварда может занять 2-3 недели, что ставит под вопрос его участие в Кубке Америки в составе сборной Бразилии.