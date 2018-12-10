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  • Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес

Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес

Основное время в финале Кубка Либертадорес завершилось со счетом 1:1. За «Боку» забил форвард Дарио Бенедетто, у «Ривера» – Лукас Пратто. Оба показали пример того, как можно интересно отпраздновать забитые мячи.

Бенедетто высунул язык и выдал какое-то ужасающее лицо. Хорошо, что парень из «Ривер Плейта» в этот момент до конца не осознавал происходящее. Бенедетто забивал и в первом матче этих команд, но тогда радовался не так рьяно.

Форвард Лукас Пратто из «Ривера» забил ответный гол во втором тайме. Он поступил красиво и встал так, что фотографы со всего мира наделали отличные кадры.

Самое страшное для Бенедетто, что победил именно «Ривер Плейт».

Финал Кубка Либертадорес в Мадриде напомнил ЧМ. Много красок и закрученная интрига

Кубок Либертадорес Аргентина
Комментарии (8)
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Olanare99
1544392030
Жаль что игрок Ривера не втащил ему
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Yuriy_Shahta
1544424256
На ящерицу похож
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mihail200606
1544463049
симпатично так..
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ЮНик
1544464548
В белой футболке похож на Смолова, а в синей - собирательный образ футболиста РПЛ. Что-то от Дзюбы, Кокорина, Мамаева... ИМХО...)
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Benifacto
1544467696
вроде Ибра делал чето типо того
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Cules2013
1544472666
В динамике это было реально комично, а не страшно. А-ля маски-шоу какое-то. Бенедетто, конечно, повеселил таким празднованием.
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