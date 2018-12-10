Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес

Основное время в финале Кубка Либертадорес завершилось со счетом 1:1. За «Боку» забил форвард Дарио Бенедетто, у «Ривера» – Лукас Пратто. Оба показали пример того, как можно интересно отпраздновать забитые мячи.

Бенедетто высунул язык и выдал какое-то ужасающее лицо. Хорошо, что парень из «Ривер Плейта» в этот момент до конца не осознавал происходящее. Бенедетто забивал и в первом матче этих команд, но тогда радовался не так рьяно.

Форвард Лукас Пратто из «Ривера» забил ответный гол во втором тайме. Он поступил красиво и встал так, что фотографы со всего мира наделали отличные кадры.

Самое страшное для Бенедетто, что победил именно «Ривер Плейт».

Финал Кубка Либертадорес в Мадриде напомнил ЧМ. Много красок и закрученная интрига