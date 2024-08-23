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Определился 30-й участник клубного ЧМ-2025

23 августа 2024, 13:40
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Аргентинский «Бока Хуниорс» завоевал право на участие в клубном чемпионате мира 2025 года. Команда гарантировала себе второе место в рейтинге южноамериканских клубов по итогам розыгрышей Кубка Либертадорес с 2021 по 2024 годы вслед за «Ривер Плейт».

«Бока Хуниорс» утвердился на этой позиции после вылета из текущего розыгрыша Кубка Либертадорес аргентинских команд «Сан-Лоренсо» и «Тальерес», а также уругвайского «Насьоналя». В рейтинге не учитывались бразильские клубы, которые уже выбрали максимальную квоту для страны.

«Бока Хуниорс» стал 30-й командой, отобравшейся на клубный ЧМ-2025. Ранее это сделали «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Порту», «Бенфика», «Реал», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд), «Урава Рэд Даймондс», «Ульсан Хендэ», «Аль-Ахли» (Каир), «Видад», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз», «Монтеррей», «Леон», «Сиэтл Саундерс», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Аль-Айн» (Аль-Аин), «Пачука» и «Окленд Сити».

Еще одно место на клубном ЧМ от Южной Америки достанется победителю Кубка Либертадорес-2024. Шансы на него сохраняют «Атлетико Минейро», «Коло-Коло», «Ботафого», «Сан-Паулу» и «Пеньяроль». Если же главный клубный турнир континента выиграет «Фламенго», «Флуминенсе» или «Ривер Плейт», то путевка по рейтингу достанется «Олимпии» (Асунсьон).

Также одно место достанется команде из США, как стране-хозяйке турнира.

  • Клубный ЧМ в 2025 году впервые пройдет в обновленном формате с участием 32 команд.
  • Он состоится в США с 15 июня по 13 июля.

Источник: «Бомбардир»
Кубок Либертадорес Бока Хуниорс
Комментарии (1)
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BoevStas1
1724424502
а какие составы будут от Европы?Это интересно...
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