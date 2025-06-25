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Эсперанс
€ 11 млн
Эсперанс
Тунис
Стадион:
Хаммади Агреби
Сайт:
http://e-s-tunis.com/en
Тренер:
Махер Канзари
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Клуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
28 августа
Клуб РПЛ согласился продать участника ЧМ-2026 за 800 тысяч
25 августа
Клуб РПЛ готов продать участника ЧМ-2026
11 июня
1
Трансляция
«Эсперанс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025
2025.06.25 02:50
«Эсперанс» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.80
2025.06.24 13:08
Прогноз на точный счет матча «Эсперанс» – «Челси»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025
2025.06.24 09:36
Клубный ЧМ. «Лос-Анджелес» с двумя чемпионами мира уступил туниссцам (0:1)
2025.06.21 10:34
Трансляция
«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025
2025.06.20 23:50
«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2025 с коэффициентом 1.90
2025.06.20 10:59
Прогноз на точный счeт матча «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025
2025.06.20 08:52
Трансляция
«Фламенго» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2025
2025.06.17 02:50
«Фламенго» – «Эсперанс»: прогноз и ставки на матч 17 июня 2025 с коэффициентом 1.88
2025.06.16 13:02
Прогноз на точный счeт матча «Фламенго» – «Эсперанс»: Клубный чемпионат мира, 17 июня 2025 года
2025.06.16 10:47
Видео
У Бензема гол и ассист в дебютном матче за «Аль-Иттихад»
2023.07.28 00:15
1
Фаната с бензопилой задержали на матче африканской Лиги чемпионов
2023.05.01 22:43
4
Клубный чемпионат мира. «Аль-Садд» проиграл «Эсперансу» в матче за пятое место. Команда Хави пропустила 6 голов
2019.12.17 19:57
ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019
2019.09.16 19:56
3
Ответный матч финала африканской Лиги чемпионов переиграют. Одна из команд ушла с поля из-за проблем с VAR
2019.06.05 23:14
4
Клубный ЧМ. «Аль-Аин» разгромил «Эсперанс» и сыграет в полуфинале с «Ривер Плейт»
2018.12.15 21:24
3
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
2018.12.14 15:26
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
Тунисский «Эсперанс» стал очередным участником клубного чемпионата мира-2018
2018.11.10 08:10
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