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Прогноз на точный счёт матча «Фламенго» – «Эсперанс»: Клубный чемпионат мира, 17 июня 2025 года

16 июня 2025 10:27
Фламенго - Эсперанс
17 июн. 2025, вторник 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Фламенго»
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17 июня на арене Lincoln Financial Field состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, в котором бразильский «Фламенго» сразится с тунисским «Эсперансом». Обе команды входят в число фаворитов своих регионов и подходят к турниру в великолепной форме, демонстрируя уверенные победы и высокую результативность. Эта встреча обещает стать одним из самых интересных поединков стартового тура.

«Фламенго»

«Фламенго» набрал отличную форму: четыре победы в пяти последних матчах и уверенное выступление на всех фронтах – в Серии A, Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии. Команда забила 12 голов, пропустив лишь 2, в среднем реализуя по 2.4 мяча за игру. Особенно яркой стала победа над «Форталезой» (5:0), а также сухие победы над «Палмейрас» (2:0) и «Депортиво Тачира» (1:0). Коллектив играет сбалансированно: мощное нападение дополняется надeжной обороной, которая не пропускает уже три матча подряд.

«Эсперанс»

Представитель Туниса также демонстрирует высокий уровень игры: 12 забитых и всего 1 пропущенный гол в последних пяти встречах. В среднем команда забивает 2.4 гола за игру и пропускает лишь 0.2. Серия из трeх побед кряду и «сухие» игры с «Стад Тунизьен» (1:0), «Бен-Карданом» (3:0) и «Олимпиком Бежа» (5:0) подтверждают отличную форму. «Эсперанс» действует организованно, особенно в защите – команда не пропускает в 6 из последних 8 матчей.

Факты о командах

«Фламенго»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за матч
  • Не пропускает в 3 последних играх

«Эсперанс»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за матч
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Фламенго
2 : 0
17.06.2025
Эсперанс

Прогноз на матч «Фламенго» – «Эсперанс»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме, но между ними прослеживается ключевое различие: «Фламенго» демонстрирует более высокое качество соперников в последних встречах, успешно выступая на международной арене. Бразильцы сильнее в плане индивидуального мастерства и обладают большим опытом на крупных турнирах. Несмотря на мощную оборону «Эсперанса», «Фламенго» способен еe взломать. Однако и африканский клуб способен доставить проблемы – команда результативна и дисциплинирована. И всe же бразильская команда выглядит предпочтительнее за счeт стабильности и класса.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.50
  • Победа «Фламенго» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал «Фламенго» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Фламенго»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Эсперанс Фламенго
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