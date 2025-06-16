17 июня на арене Lincoln Financial Field состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, в котором бразильский «Фламенго» сразится с тунисским «Эсперансом». Обе команды входят в число фаворитов своих регионов и подходят к турниру в великолепной форме, демонстрируя уверенные победы и высокую результативность. Эта встреча обещает стать одним из самых интересных поединков стартового тура.

«Фламенго»

«Фламенго» набрал отличную форму: четыре победы в пяти последних матчах и уверенное выступление на всех фронтах – в Серии A, Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии. Команда забила 12 голов, пропустив лишь 2, в среднем реализуя по 2.4 мяча за игру. Особенно яркой стала победа над «Форталезой» (5:0), а также сухие победы над «Палмейрас» (2:0) и «Депортиво Тачира» (1:0). Коллектив играет сбалансированно: мощное нападение дополняется надeжной обороной, которая не пропускает уже три матча подряд.

«Эсперанс»

Представитель Туниса также демонстрирует высокий уровень игры: 12 забитых и всего 1 пропущенный гол в последних пяти встречах. В среднем команда забивает 2.4 гола за игру и пропускает лишь 0.2. Серия из трeх побед кряду и «сухие» игры с «Стад Тунизьен» (1:0), «Бен-Карданом» (3:0) и «Олимпиком Бежа» (5:0) подтверждают отличную форму. «Эсперанс» действует организованно, особенно в защите – команда не пропускает в 6 из последних 8 матчей.

Факты о командах

«Фламенго»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 2.4 гола за игру

Пропускает в среднем 0.4 гола за матч

Не пропускает в 3 последних играх

«Эсперанс»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 2.4 гола за игру

Пропускает в среднем 0.2 гола за матч

Не пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Клубный чемпионат мира, 1 тур Фламенго 2 : 0 Эсперанс

Прогноз на матч «Фламенго» – «Эсперанс»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме, но между ними прослеживается ключевое различие: «Фламенго» демонстрирует более высокое качество соперников в последних встречах, успешно выступая на международной арене. Бразильцы сильнее в плане индивидуального мастерства и обладают большим опытом на крупных турнирах. Несмотря на мощную оборону «Эсперанса», «Фламенго» способен еe взломать. Однако и африканский клуб способен доставить проблемы – команда результативна и дисциплинирована. И всe же бразильская команда выглядит предпочтительнее за счeт стабильности и класса.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки: