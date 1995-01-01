ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019

Сейчас катарский Аль-Садд ещё не потерял шансы стать триумфатором азиатской Лиги чемпионов. Если он им станет, то на Клубном чемпионате мира по удачному стечению обстоятельств сыграет со собой финале?)
В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2019.
В первом раунде турнира катарский «Аль-Садд» сыграет с «Иангеном» из Новой Каледонии.
Во втором раунде победитель этой пары встретится с мексиканским «Монтерреем». Выигравшая команда в 1/2 финала получит в соперники «Ливерпуль».
В другой части сетки тунисский «Эсперанс» сыграет с триумфатором азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре. Победивший в этой дуэли клуб попадет на обладателя Кубка Либертадорес.
- Матч первого раунда запланирован на 11 декабря.
- Игры второго раунда пройдут 14 декабря.
- Полуфиналы турнира состоятся 17 и 18 декабря.
- Финал Клубного чемпионата мира и поединок за третье место должны пройти 21 декабря.