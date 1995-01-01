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    ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019

    В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2019.

    В первом раунде турнира катарский «Аль-Садд» сыграет с «Иангеном» из Новой Каледонии.

    Во втором раунде победитель этой пары встретится с мексиканским «Монтерреем». Выигравшая команда в 1/2 финала получит в соперники «Ливерпуль».

    В другой части сетки тунисский «Эсперанс» сыграет с триумфатором азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре. Победивший в этой дуэли клуб попадет на обладателя Кубка Либертадорес.

    • Матч первого раунда запланирован на 11 декабря.
    • Игры второго раунда пройдут 14 декабря.
    • Полуфиналы турнира состоятся 17 и 18 декабря.
    • Финал Клубного чемпионата мира и поединок за третье место должны пройти 21 декабря.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1299

      Бомбардиръ 32 секунды назад

      Сейчас катарский Аль-Садд ещё не потерял шансы стать триумфатором азиатской Лиги чемпионов. Если он им станет, то на Клубном чемпионате мира по удачному стечению обстоятельств сыграет со собой финале?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1299

      Бомбардиръ 12 минут назад

      Интересно, сколько стоит та команда папуасов? Меньше миллиона евро?

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