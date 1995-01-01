ФИФА опубликовала результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2019

В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2019.

В первом раунде турнира катарский «Аль-Садд» сыграет с «Иангеном» из Новой Каледонии.

Во втором раунде победитель этой пары встретится с мексиканским «Монтерреем». Выигравшая команда в 1/2 финала получит в соперники «Ливерпуль».

В другой части сетки тунисский «Эсперанс» сыграет с триумфатором азиатской Лиги чемпионов, который определится в ноябре. Победивший в этой дуэли клуб попадет на обладателя Кубка Либертадорес.