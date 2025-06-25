25.06.2025, среда, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Эсперанс
Эсперанс
3-1-4-2
32
Бен Саид
3
Бен Хамида
15
Тугаи
5
Мерья
27
Гуеничи
2
14
31
17
Моквана
19
21
4-3-1-2
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
19
Делап
28
Нкунку
21
8
8
21
17
Моквана
24
24
17
Моквана
19
99
99
19
27
Гуеничи
13
13
27
Гуеничи
27
Густо
19
Сарр
19
Сарр
27
Густо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
45
Лавиа
14
Эссуго
14
Эссуго
45
Лавиа
20
Мадуэке
19
Джордж
19
Джордж
20
Мадуэке
19
Делап
9
Гиу
9
Гиу
19
Делап
Остались в запасе
Эсперанс
Челси
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
31
Chiheb Jebali
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
39
Майк Пендерс
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
31
Chiheb Jebali
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Главный тренер
Энцо Мареска
Эсперанс
Точно не сыграют
Челси
Точно не сыграют
Статистика матча Эсперанс - Челси
2
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
235
683
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
0
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Эсперанс» против «Челси», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эсперанс» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»