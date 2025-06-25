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  • «Эсперанс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

«Эсперанс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

25 июня 2025, 02:50
Эсперанс
25.06.2025, среда, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 3
Завершен
Челси
45+3' Т. Адарабиойо 45+5' Л. Делап 90+7' Т. Джордж
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эсперанс
32
Бешир Бен Саид
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
5
Яссин Мерья
(К) ЦЗ
15
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
27
Халил Гуеничи
ОП
2
Mohamed Ben Ali
ЦП
17
Элиас Моквана
ЦП
14
Onuche Ogbelu
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
21
Abdramane Konaté
ЦФ
19
Achref Jebri
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Эсперанс
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
31
Chiheb Jebali
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
24
Mohamed Wael Derbali
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
13
Raed Bouchniba
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Челси
39
Майк Пендерс
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
3-1-4-2
32
Бен Саид
3
Бен Хамида
15
Тугаи
5
Мерья
27
Гуеничи
2
14
31
17
Моквана
19
21
4-3-1-2
1
Йоргенсен
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
19
Делап
28
Нкунку
21
8
8
21
17
Моквана
24
24
17
Моквана
19
99
99
19
27
Гуеничи
13
13
27
Гуеничи
27
Густо
19
Сарр
19
Сарр
27
Густо
17
Фернандес
17
Сантос
17
Сантос
17
Фернандес
45
Лавиа
14
Эссуго
14
Эссуго
45
Лавиа
20
Мадуэке
19
Джордж
19
Джордж
20
Мадуэке
19
Делап
9
Гиу
9
Гиу
19
Делап
Остались в запасе
Эсперанс
Челси
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
31
Chiheb Jebali
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
39
Майк Пендерс
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Amanallah Memmiche
ВР
26
Mohamed Sedki Debchi
ВР
35
Mohamed Kodhai
ЦЗ
6
Хамза Желасси
ОП
31
Chiheb Jebali
ЦП
12
Haytham Dhaou
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
39
Mohamed Rayane Hamrouni
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Махер Канзари
Главный тренер
Энцо Мареска
Эсперанс
Точно не сыграют
Roger Aholou
ЦП
Юсеф Белаили
ЛВ
Челси
Точно не сыграют
Лео Каслдайн
АП
Уэсли Фофана
ЦЗ
Николас Джексон
ПВ
Омари Келлиман
АП
Михаил Мудрик
ЛВ
Статистика матча Эсперанс - Челси
2
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
235
683
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
0
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Эсперанс» против «Челси», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эсперанс»«Челси»

«Эсперанс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Челси Эсперанс
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