Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
РБ Лейпциг
Кристофер Нкунку
€ 25 млн
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
14 ноября 1997 (28)
#28 | Нападающий
159 см | 46 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Фото
«Милан» купил форварда «Челси» за 42 миллиона
2025.08.30 12:22
1
«Милан» близок к покупке нападающего «Челси»
2025.08.28 14:00
1
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Челси»
2025.06.23 18:41
Нападающий «Челси» решил уйти из клуба
2025.05.05 14:58
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают обмен нападающими
2025.01.25 16:49
1
«Челси» назвал «Манчестер Юнайтед» цену на Нкунку
2025.01.25 08:16
2
«Челси» озвучил «Баварии» цену на Нкунку
2025.01.14 18:51
«Челси» и «Бавария» обсуждают обмен нападающими
2025.01.13 23:49
1
«Барселоне» предложили нападающего «Челси»
2024.12.23 22:10
Фото
10 самых подешевевших игроков АПЛ – есть 3 футболиста «Манчестер Сити»
2024.12.16 16:55
4
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Челси»
2024.11.11 17:29
АПЛ. «Челси» победил в гостях «Борнмут» (1:0) благодаря ассисту Санчо
2024.09.14 23:53
Фото
10 самых дорогих игроков, которые пропустят Евро-2024
2024.06.12 16:41
Фото
Самые дорогие полузащитники мира
2023.12.28 18:55
Самый дорогой летний новичок «Челси» перенес операцию на колене: он вряд ли сыграет в 2023 году
2023.08.08 15:41
Самый дорогой летний новичок «Челси» рискует пропустить более двух месяцев
2023.08.08 13:48
Самый дорогой летний новичок «Челси» травмировал колено
2023.08.03 11:41
Фото
Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года
2023.07.11 16:01
1
Нкунку прокомментировал свой переход в «Челси»
2023.06.20 14:36
«Челси» купил лучшего бомбардира «Лейпцига» за 60 миллионов
2023.06.20 12:45
2
Нкунку из «Лейпцига» установил историческое достижение в Бундеслиге
2023.05.21 09:34
«Мне больно и тревожно»: Рангник – о летнем переходе Нкунку в «Челси»
2023.04.22 10:58
В «Лейпциге» подтвердили переход Нкунку в «Челси»
2023.01.17 11:15
2
«Челси» купил Нкунку (Фабрицио Романо)
2022.12.17 15:32
3
«Челси» и «Лейпциг» согласовали трансфер лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги за 60 миллионов
2022.11.28 16:33
Стали известны сроки восстановления Нкунку
2022.11.17 19:23
Стало известно, кто заменил в сборной Франции травмированного Нкунку
2022.11.16 11:45
1
2
3
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+