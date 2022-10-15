Кристофер Нкунку - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Нкунку
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|159
|Вес
|46
Стоимость:
€ 80,00
млн
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Нкунку
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|159
|Вес
|46
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 83'
|Боруссия
|2:1
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|15'
|25.02.2023
|59' - 90'
|РБ Лейпциг
|2:1
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|22.02.2023
|66' - 90'
|РБ Лейпциг
|1:1
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|69' - 90'
|Вольфсбург
|0:3
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|18
|12
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -83'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|15'
|25.02.2023
|59' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18.02.2023
|69' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|85'
|12.11.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|09.11.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|56' 90'
|05.11.2022
|1' -88'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|17' 57'
|29.10.2022
|1' -84'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|32'
|22.10.2022
|59' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|89'
|15.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:2
|Герта (Берлин)
|08.10.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|80'
|01.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|23' 64' 85'
|17.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|10.09.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:0
|Боруссия (Дортмунд)
|03.09.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|27.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|5' 90'
|20.08.2022
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|13.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|56'
|07.08.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|8'