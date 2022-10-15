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    Кристофер Нкунку - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Кристофер
    Фамилия Нкунку
    Команда РБ Лейпциг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 159
    Вес 46
    Стоимость:
    € 80,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 83' Боруссия 2:1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 23 тур
    15'
    25.02.2023 59' - 90' РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 22 тур
    22.02.2023 66' - 90' РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 69' - 90' Вольфсбург 0:3 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 21 тур
    85'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РБ Лейпциг 18 12 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -83' Боруссия (Дортмунд) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    15'
    25.02.2023 59' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    18.02.2023 69' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    85'
    12.11.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 1:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    09.11.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
    56' 90'
    05.11.2022 1' -88' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    17' 57'
    29.10.2022 1' -84' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:0 Байер (Леверкузен)
    32'
    22.10.2022 59' -90' Аугсбург (Аугсбург) 3:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    89'
    15.10.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:2 Герта (Берлин)
    08.10.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    80'
    01.10.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Бохум (Бохум)
    23' 64' 85'
    17.09.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    10.09.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:0 Боруссия (Дортмунд)
    03.09.2022 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 4:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    27.08.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    5' 90'
    20.08.2022 1' -90' Унион (Берлин) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    13.08.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:2 Кельн (Кельн)
    56'
    07.08.2022 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    8'
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