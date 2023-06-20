Нкунку прокомментировал свой переход в «Челси»

Новичок «Челси» Кристофер Нкунку поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера в лондонский клуб.

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Были приложены большие усилия, чтобы привести меня в клуб. Я с нетерпением жду встречи со своим новым тренером и товарищами по команде. Жду возможности показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле.

Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь мне предстоит выступать в АПЛ – одной из сильнейших лиг мира. Я очень рад этому вызову и буду гордиться тем, что надену футболку «Челси», – сказал 25-летний француз.