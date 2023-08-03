Самый дорогой летний новичок «Челси» травмировал колено

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку выбыл из строя на неопределенный срок.
Он травмировал колено во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (1:1).
«Мы надеемся, что там ничего серьезного и он быстро вернется. На оценку его состояния уйдет несколько дней», – сказал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.
- «Челси» купил Нкунку за 60 млн евро у «РБ Лейпциг».
- Это самый дорогой новичок клуба текущим летом.
- Лондонцы откроют новый сезон 13 августа домашним матчем против «Ливерпуля».
Источник: The Guardian