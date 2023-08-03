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    Самый дорогой летний новичок «Челси» травмировал колено

    Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку выбыл из строя на неопределенный срок.

    Он травмировал колено во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (1:1).

    «Мы надеемся, что там ничего серьезного и он быстро вернется. На оценку его состояния уйдет несколько дней», – сказал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.

    • «Челси» купил Нкунку за 60 млн евро у «РБ Лейпциг».
    • Это самый дорогой новичок клуба текущим летом.
    • Лондонцы откроют новый сезон 13 августа домашним матчем против «Ливерпуля».

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    Источник: The Guardian

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    03.08.2023 11:41
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