Самый дорогой летний новичок «Челси» травмировал колено

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку выбыл из строя на неопределенный срок.

Он травмировал колено во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Мы надеемся, что там ничего серьезного и он быстро вернется. На оценку его состояния уйдет несколько дней», – сказал главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино.