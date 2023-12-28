Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников мира после обновления рыночной стоимости футболистов.
Лидирующую позицию в нем занимает Джуд Беллингем из «Реала».
Топ-20 рейтинга выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал», 180 млн евро);
2. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);
3. Деклан Райс («Арсенал», 110 млн евро);
4. Родри («Манчестер Сити», 110 млн евро);
5. Флориан Вирц («Байер», 100 млн евро);
6. Федерико Вальверде («Реал», 100 млн евро);
7. Гави («Барселона», 90 млн евро);
8. Педри («Барселона», 90 млн евро);
9. Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн евро);
10. Мойзес Кайседо («Челси», 90 млн евро);
11. Орельен Чуамени («Реал», 90 млн евро);
12. Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро);
13. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», 85 млн евро);
14. Энцо Фернандес («Челси», 80 млн евро);
15. Френки де Йонг («Барселона», 80 млн евро);
16. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити», 80 млн евро);
17. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 75 млн евро);
18. Кристофер Нкунку («Челси», 75 млн евро);
19. Николо Барелла («Интер», 75 млн евро);
20. Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро).