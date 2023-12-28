Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Самые дорогие полузащитник мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников мира после обновления рыночной стоимости футболистов.

    Лидирующую позицию в нем занимает Джуд Беллингем из «Реала».

    Топ-20 рейтинга выглядит так:

    1. Джуд Беллингем («Реал», 180 млн евро);

    2. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);

    3. Деклан Райс («Арсенал», 110 млн евро);

    4. Родри («Манчестер Сити», 110 млн евро);

    5. Флориан Вирц («Байер», 100 млн евро);

    6. Федерико Вальверде («Реал», 100 млн евро);

    7. Гави («Барселона», 90 млн евро);

    8. Педри («Барселона», 90 млн евро);

    9. Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн евро);

    10. Мойзес Кайседо («Челси», 90 млн евро);

    11. Орельен Чуамени («Реал», 90 млн евро);

    12. Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро);

    13. Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», 85 млн евро);

    14. Энцо Фернандес («Челси», 80 млн евро);

    15. Френки де Йонг («Барселона», 80 млн евро);

    16. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити», 80 млн евро);

    17. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 75 млн евро);

    18. Кристофер Нкунку («Челси», 75 млн евро);

    19. Николо Барелла («Интер», 75 млн евро);

    20. Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро).

    Новости по теме
    Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза 1
    Топ-50 самых дорогих игроков в мире + символическая сборная
    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке 1
    Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+