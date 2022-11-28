«Челси» и «Лейпциг» согласовали трансфер лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги за 60 миллионов

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку близок к переходу в «Челси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер 25-летнего француза за 60 миллионов евро.
Нкунку должен перейти в английский клуб в июне 2023 года. «Челси» осталось только подписать контракт с футболистом.
- В этом сезоне Нкунку забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
- Кристофер пропустил ЧМ-2022 из-за травмы.
- В июне он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2026 года.
- Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо