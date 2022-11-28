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  • «Челси» и «Лейпциг» согласовали трансфер лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги за 60 миллионов

«Челси» и «Лейпциг» согласовали трансфер лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги за 60 миллионов

28 ноября 2022, 16:33

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку близок к переходу в «Челси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер 25-летнего француза за 60 миллионов евро.

Нкунку должен перейти в английский клуб в июне 2023 года. «Челси» осталось только подписать контракт с футболистом.

  • В этом сезоне Нкунку забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
  • Кристофер пропустил ЧМ-2022 из-за травмы.
  • В июне он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2026 года.
  • Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси РБ Лейпциг Нкунку Кристофер
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