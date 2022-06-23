Нкунку продлил контракт с «Лейпцигом». Им интересовались «Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Кристофером Нкунку.

Стороны продлили контракт на два года – до 30 июня 2026-го.

Француз выступает за «РБ Лейпциг» с 2019 года.

В прошлом сезоне он забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.

Нкунку стал лучшим бомбардиром и ассистентом своей команды.

Сообщалось, что хавбеком интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».

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