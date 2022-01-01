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Нкунку продлил контракт с «Лейпцигом». Им интересовались «Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Кристофером Нкунку.

Стороны продлили контракт на два года – до 30 июня 2026-го.

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Источник: сайт «Лейпцига»

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