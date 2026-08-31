Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду

Новобранец «Боруссии Д» Яннис Константелиас получил травму колена после подката в центре поля в домашнем матче 1-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» (2:0).
Его заменили на 54-й минуте. Дортмундцы сообщили, что у Константелиаса диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена. Ожидается, что атакующий полузащитник пропустит несколько месяцев.
«Мы с тобой на каждом шагу, Яннис. Держись, мы с нетерпением ждем твоего возвращения на поле!» – говорится в сообщении клуба.
- Это был 1-й матч 23-летнего грека в Бундеслиге и 2-й за «Боруссию» после игры в Кубке Германии.
- Немецкий клуб приобрел хавбека у ПАОКа за 26+6 миллионов евро.
Источник: страница «Боруссии» Дортмунд в соцсети X