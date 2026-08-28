«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов

Полузащитник Жоау Палинья перешел из «Баварии» в «Бенфику».
Он подписал с клубом из Лиссабона контракт, сроком до 30 июня 2030 года.
Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Еще до 5 миллионов может быть выплачено в виде бонусов.
В контракте Палиньи прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.
- 31-летний хавбек в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Тоттенхэм», где в 45 встречах забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
- На его счету 37 матчей, 2 гола и 1 ассист за сборную Португалии.
Источник: официальный сайт «Бенфики»