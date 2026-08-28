«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов

Полузащитник Жоау Палинья перешел из «Баварии» в «Бенфику».

Он подписал с клубом из Лиссабона контракт, сроком до 30 июня 2030 года.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Еще до 5 миллионов может быть выплачено в виде бонусов.

В контракте Палиньи прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.