Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)

«Бавария» разгромила «Штутгарт» со счетом 5:1 в матче 1-го тура Бундеслиги.

Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен», главным арбитром выступил Серен Шторкс из Фелена.

В середине первого тайма защитник «Баварии» Дайот Упамекано открыл счет. В начале второго тайма защитник «Штутгарта» Йоша Ваньоман сравнял счет. На 55-й минуте вингер хозяев Майкл Олисе вывел мюнхенцев вперед.

На 57-й минуте Ваньоман отправил мяч в собственные ворота. На 82-й минуте полузащитник «Баварии» Александар Павлович укрепил преимущество, а на 90+2-й минуте нападающий Луис Диас забил пятый мяч хозяев.

Во 2-м туре «Бавария» сыграет с «Шальке-04» 5 сентября, а «Штутгарт» встретится с «Кельном» 4 сентября.