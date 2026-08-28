Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)

«Бавария» разгромила «Штутгарт» со счетом 5:1 в матче 1-го тура Бундеслиги.
Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен», главным арбитром выступил Серен Шторкс из Фелена.
В середине первого тайма защитник «Баварии» Дайот Упамекано открыл счет. В начале второго тайма защитник «Штутгарта» Йоша Ваньоман сравнял счет. На 55-й минуте вингер хозяев Майкл Олисе вывел мюнхенцев вперед.
На 57-й минуте Ваньоман отправил мяч в собственные ворота. На 82-й минуте полузащитник «Баварии» Александар Павлович укрепил преимущество, а на 90+2-й минуте нападающий Луис Диас забил пятый мяч хозяев.
Во 2-м туре «Бавария» сыграет с «Шальке-04» 5 сентября, а «Штутгарт» встретится с «Кельном» 4 сентября.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
Акрон - ЦСКА - 2:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гонду, 13; 1:1 - Й. Роча, 23; 2:1 - Беншимоль, 66; 2:2 - Э. Кармо, 77.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Акрон
ЦСКА
Виталий Гудиев
0%
Денис Попенков
0%
Вячеслав Бардыбахин
0%
Пауло Витор
0%
Родригу Эсковаль
0%
Йомар Роча
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Кристиян Бистрович
0%
Беншимоль
0%
Дуду Родригес
0%
Хетаг Хосонов
0%
Арсений Дмитриев
0%
Никита Базилевский
0%
Показать всех игроков
Владислав Тороп
0%
Данил Круговой
0%
Жоао Виктор
0%
Кирилл Данилов
0%
Милан Гайич
0%
Иван Обляков
0%
Матвей Кисляк
0%
Матия Попович
0%
Матеус Алвес
0%
Кирилл Глебов
0%
Лусиано Гонду
0%
Джамалутдин Абдулкадыров
0%
Данила Козлов
0%
Энрике Кармо
0%
Тамерлан Мусаев
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»