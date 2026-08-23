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  • 85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских

85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских

23 августа, 13:20
5

Матч 1-го раунда Кубка Германии «Вальдхоф» – «Кайзерслаутерн» (0:1) был омрачен массовыми беспорядками.

После игры в общей сложности 85 человек нуждались в медицинской помощи, 8 из них были госпитализированы для дальнейшего лечения. Сообщается, что 35 полицейских получили ранения, а несколько фанатов были задержаны.

На стадионе «Карл-Бенц» в Мангейме присутствовали 23 500 болельщиков, в том числе 3 500 гостевых фанатов.

У ультрас «Вальдхофа» и «Кайзерслаутерна» напряженные отношения еще со времен выступлений команд в Бундеслиге в 1980-х годах, и по ходу пятничной игры между ними случился конфликт.

После 90 минут встречи, завервшихся со счетом 0:0, на поле произошла стычка между футболистами, после этого с гостевого сектора в зрителей на других трибунах полетели файеры и петарды. Затем фанаты «Вальдхофа» выбежали на поле. Полиция, в том числе конная, вынуждена была вмешаться, чтобы взять ситуацию под контроль.

Матч был под угрозой отмены. Начало дополнительного времени пришлось отложить из-за беспорядков, но после возобновления встречи ситуация оставалась спокойной. Пожарная служба потушила пожар, устроенный болельщиками «Кайзерслаутерна» в гостевом секторе.

Немецкий футбольный союз объявил о начале расследования и пообещал принять жесткие меры.

  • «Кайзерслаутерн» победил со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Ибрагима Канате на 120-й минуте.
  • Города Мангейм и Кайзерслаутерн находятся примерно в 60 километрах друг от друга.
  • В прошлый раз «Вальдхоф» и «Кайзерслаутерн» играли между собой официальный матч в феврале 2021 года. А всего между клубами состоялись 24 официальные встречи, включая нынешнюю.

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Источник: Спортс''
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Кайзерслаутерн Вальдхоф Мангейм
Комментарии (5)
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MaxRnD
1787482064
Ну это же цветущий сад, не ?
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сапёр 75
1787483574
Дикий народ , дикие нравы )
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Manilov
1787484450
FanID на них нет.
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BRO_football
1787485065
Как хорошо. Зато Fan ID нет. Безопасно! Свобода!
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рылы
1787490264
дезеувы.
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