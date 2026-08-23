85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских

Матч 1-го раунда Кубка Германии «Вальдхоф» – «Кайзерслаутерн» (0:1) был омрачен массовыми беспорядками.
После игры в общей сложности 85 человек нуждались в медицинской помощи, 8 из них были госпитализированы для дальнейшего лечения. Сообщается, что 35 полицейских получили ранения, а несколько фанатов были задержаны.
На стадионе «Карл-Бенц» в Мангейме присутствовали 23 500 болельщиков, в том числе 3 500 гостевых фанатов.
У ультрас «Вальдхофа» и «Кайзерслаутерна» напряженные отношения еще со времен выступлений команд в Бундеслиге в 1980-х годах, и по ходу пятничной игры между ними случился конфликт.
После 90 минут встречи, завервшихся со счетом 0:0, на поле произошла стычка между футболистами, после этого с гостевого сектора в зрителей на других трибунах полетели файеры и петарды. Затем фанаты «Вальдхофа» выбежали на поле. Полиция, в том числе конная, вынуждена была вмешаться, чтобы взять ситуацию под контроль.
Матч был под угрозой отмены. Начало дополнительного времени пришлось отложить из-за беспорядков, но после возобновления встречи ситуация оставалась спокойной. Пожарная служба потушила пожар, устроенный болельщиками «Кайзерслаутерна» в гостевом секторе.
Немецкий футбольный союз объявил о начале расследования и пообещал принять жесткие меры.
- «Кайзерслаутерн» победил со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Ибрагима Канате на 120-й минуте.
- Города Мангейм и Кайзерслаутерн находятся примерно в 60 километрах друг от друга.
- В прошлый раз «Вальдхоф» и «Кайзерслаутерн» играли между собой официальный матч в феврале 2021 года. А всего между клубами состоялись 24 официальные встречи, включая нынешнюю.