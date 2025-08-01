Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска настроен на чистку состава.
В его планы не входят сразу 17 футболистов:
- Кристофер Нкунку
- Аксель Дисаси
- Бенуа Бадьяшиль
- Лесли Угочукву
- Бен Чилвел
- Рахим Стерлинг
- Элфи Гилхрист
- Карни Чуквуэмека
- Кирман Дьюсбери-Холл
- Николас Джексон
- Марк Гиу
- Ренату Вейга
- Аарон Ансельмино
- Армандо Броя
- Давид Фофана
- Мамаду Сарр
- Кендри Паес
Двое последних уже ушли в аренду в «Страсбур».
Источник: твиттер Николо Скиры
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