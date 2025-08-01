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Англия. Чемпионшип
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Шеффилд Юнайтед
€ 111,05 млн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Бремэлл Лейн
Сайт:
http://www.sufc.co.uk/
Тренер:
Крис Уайлдер
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
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«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2025.05.04 15:55
Фото
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
2024.08.08 12:30
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Трансляция
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 11:56
Трансляция
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 14:51
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
2024.04.27 19:29
2
«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ
2024.04.25 10:46
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» (0:2) в дерби, «МЮ» победил «Шеффилд Юнайтед» (4:2)
2024.04.24 23:59
1
Трансляция
«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
2024.04.24 11:05
«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля
2024.04.24 10:17
«Брентфорд» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 13 апреля
2024.04.13 09:31
АПЛ. «Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед» на 93-й минуте
2024.04.07 21:30
Трансляция
«Шеффилд Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
2024.04.07 12:00
«Шеффилд Юнайтед» – «Челси»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 7 апреля
2024.04.07 10:34
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл аутсайдера (3:1) и вернулся на 1-е место
2024.04.04 23:35
Трансляция
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024
2024.04.04 11:04
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 4 апреля
2024.04.04 09:54
Трансляция
«Шеффилд Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
2024.03.30 10:46
«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 9 марта
2024.03.08 16:04
«Арсенал» установил клубный рекорд
2024.03.05 13:59
Артета прокомментировал 6:0 с «Шеффилд Юнайтед»
2024.03.05 10:23
АПЛ. «Арсенал» уничтожил «Шеффилд Юнайтед» – 6:0
2024.03.05 00:58
Видео
Обзор матча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.03.05 00:57
Трансляция
«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2024
2024.03.04 19:32
«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз на матч 27 тура АПЛ, 4 марта
2024.03.04 09:26
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